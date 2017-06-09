Немецкие политики сомневаются в возможности проведения чемпионата мира по футболу в Катаре

09.06.2017 09:43 · 0 комментариев

После обвинений в поддержке терроризма Катар (Katar) в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу все больше подвергается сомнению ведущими немецкими политиками. «Обвинения слишком серьезны. Обсуждение проведения чемпионата мира в Катаре должно проходить серьезно», сказал лидер парламентской фракции Союза Фолькер Каудер (Volker Kauder) изданию «Passauer Neuen Presse». Партия Зеленых тоже выступила с критикой в адрес Катара.

В Катаре должен состояться чемпионат мира по футболу в 2022 году. Каудер заявил, что трудно себе представить, что в стране, где массово поддерживается терроризм, может быть проведен турнир чемпионата мира по футболу. Эмират должен помочь в расследовании.

Саудовская Аравия и другие арабские страны разорвали с Катаром все дипломатические отношения. Они обвиняют этот эмират в Персидском заливе в поддержке террористических организаций.

Катар, терроризм, футбол, чемпионат мира