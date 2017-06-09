Сотрудник мюнхенской фирмы полгода живет в поезде

09.06.2017 09:41 · 0 комментариев

В течение пяти месяцев Эрик Хоффман (Eric Hoffmann) работает в Мюнхене. 25-летний парень живет в поезде, потому что он не может найти квартиру в Мюнхене. «Изначально это был эксперимент. Когда я решил оставить свою квартиру и купить железнодорожную карту BahnCard 100 для первого класса, я просто хотел убежать от моих тоскливых будней», говорит Эрик. С BahnCard 100 он может бесплатно есть на крупных железнодорожных вокзалах. Ночью он спит в ночном поезде, который везет его обратно на работу. А каждые две недели он останавливается у своего отца, чтобы постирать одежду и поспать в нормальной кровати.

Его проблема: в начале этого года Эрик начал работать в Мюнхене в качестве редактора видеоигр. Это работа его мечты, но он теперь зарабатывает значительно меньше денег, получая 1200 евро чистыми в месяц. Половину из них он может потратить на аренду квартиры. Обычно в Мюнхене можно найти комнату за 600 евро – при условии, что немного повезет. Но Эрику до сих пор не везло. «Жизнь в большом городе стала настолько дорогой, что дешевле ездить в ночное время в поезде через всю Германию. Какой сумасшедший мир», – говорит Эрик.

BahnCard 100, аренда, жильё, Мюнхен, поезд