Германия депортирует меньше людей, чем запланировано

09.06.2017 09:40 · 0 комментариев

Федеральное правительство не достигло своей цели, значительно повысить по сравнению с прошлым годом репатриацию лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, в страны их происхождения. Как сообщила в ответ на запрос федеральная полиция (Bundespolizei), число депортаций остается примерно на уровне прошлого года. Это следует из сообщения издания «Welt am Sonntag».

В 2016 году в общей сложности около 25 000 мигрантов были возвращены на родину, в 2017 году в конце апреля их количество составило 8 620. По количеству добровольных возвращений лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, даже произошло снижение. В 2016 году 54 006 человек приняли участие в программе поддержки REAG/GARP, где, в частности, покрывались дорожные расходы. В 2017 году, однако, в течение первых четырех месяцев были утверждены только 11 195 таких возвратов.

Прекращение роста цифр репатриации объясняется, по данным Министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium), тем, что в прошлом году Германию покинуло чрезвычайное количество лиц, ищущих убежища и получивших отказ. В соответствии с заявлением министерства, хотя «ряд юридических препятствий для исполнения был устранен законодательными изменениями в ходе текущей сессии», однако, наблюдается «отсутствие сотрудничества» разных стран происхождения при приеме своих граждан.

беженцы, депортация, мигранты, убежище