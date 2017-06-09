Популярность Меркель повысилась до докризисного уровня

09.06.2017 09:38   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Разрыв между Ангелой и ее соперником Мартином Шульцем в опросах становится больше. Согласно опросу «Deutschlandtrend» канала ARD, канцлер так же популярна, как и до кризиса беженцев в августе 2015 года. 64 процента респондентов удовлетворены или очень удовлетворены ее работой, что означает увеличение на один процент по сравнению с предыдущим месяцем.

Кандидат на должность канцлера от СДПГ , наоборот, потерял шесть процентов, и в настоящее время его составляет 36 процентов. Это самый низкий Шульца в этом опросе. лидера СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner) увеличился в течение этого периода на семь процентов, и в настоящее время составляет 44 процента, что является его максимумом в опросе.

Если бы канцлера выбирали напрямую, около 53 процентов выбрали бы Меркель, что означает увеличение на четыре процента по сравнению с предыдущим месяцем. 29 процентов выбрали бы Шульца – снижение на семь процентов. 13 процентов не выбрали бы никого из них (плюс три процента).

Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Anzeige

Присоединяйся!