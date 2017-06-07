China Post выбрала аэропорт Ганновера для развития операций в Европе

07.06.2017 11:04 · 0 комментариев

Китайский национальный почтовый оператор China Post выбрал германский аэропорт Ганновер-Лангенхаген для размещения своей штаб-квартиры в Европе. Отсюда корпорация намерена обслуживать растущий объем отправлений между Китаем и Европой, и прежде всего, поставки европейских товаров, приобретенных через интернет китайскими потребителями, сообщает tass.ru со ссылкой на Lloyd’s List.

На первом этапе, начиная с лета текущего года, из Ганновера в Шанхай China Post будет отправлять два рейса в неделю. Частоту сервиса впоследствии предполагается увеличить до трех в неделю и даже, возможно, до ежедневных отправлений.

В публикации сообщается, что компания рассматривала также варианты размещения штаб-квартиры во Франции, Великобритании и Нидерландах. «Мы выбрали аэропорт Ганновера из-за его расположения в центре Европы», — прокомментировал принятое решение глава корпорации Ли Син.

Для работы в Европе China Post была создана новая компания China Express Germany GmbH.

Соглашение между China Post и землей Нижняя Саксония является последним в целом ряду инвестиционных проектов и проектов расширения сервиса китайских компаний в Европе, многие из которых обусловлены стремительным развитием электронной торговли между Китаем и Европой.

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