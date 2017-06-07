В берлинском метро мужчина столкнул женщину на рельсы

07.06.2017 12:17 · 0 комментариев

37-летний мужчина столкнул на колею метро в Берлине женщину, которая получила травмы. Когда во второй половине дня в понедельник, 05.06.2017, поезд U5 въехал на станцию Kaulsdorf-Nord, мужчина вдруг вскочил со скамейки и столкнул с платформы 66-летнюю женщину ударом в спину. Как сказала полиция, женщина упала на рельсы и повредила колено.

Прохожие поспешили ей на помощь и задержали подозреваемого до прибытия полиции. 66-летняя пострадавшая была доставлена в клинику для амбулаторного лечения. По данным полиции, 37-летний задержанный не стал давать показания об инциденте. Он помещен в психиатрическое отделение больницы.

В последнее время подобные инциденты происходили по всей стране. Только за последние два месяца было два случая – в Мюнхене и Франкфурте. В обоих случаях жертвы были спасены прохожими до того, как прибыл поезд. Однако в начале 2016 года на берлинской станции метро Ernst-Reuter-Platz на рельсы перед поездом столкнули 20-летнюю девушку, которая умерла на месте происшествия. Этот инцидент вызвал по всей стране дискуссии о том, как следует обращаться с психически больными преступниками.

Берлин, метро, нападение