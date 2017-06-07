Бомбардир «Баварии» – лучший игрок сезона в Германии
07.06.2017 10:58 · 0 комментариев
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим игроком бундеслиги в сезоне-2016/17 по версии футболистов.
В опросе, проведенном Kicker, приняли участие 248 игроков. За Левандовски было отдано 25 процентов голосов.
Вторым стал полузащитник «Лейпцига» Наби Кейта (15,7 процента), третьим — форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг (10,5 процента). Последний стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол.
В минувшем сезоне Левандовски провел 33 матча в бундеслиге, в которых забил 30 голов и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов он записал на свой счет восемь голов и один пас в девяти встречах, информирует СЭ.
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