Бомбардир «Баварии» – лучший игрок сезона в Германии

07.06.2017 10:58 · 0 комментариев

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим игроком бундеслиги в сезоне-2016/17 по версии футболистов.

В опросе, проведенном Kicker, приняли участие 248 игроков. За Левандовски было отдано 25 процентов голосов.

Вторым стал полузащитник «Лейпцига» Наби Кейта (15,7 процента), третьим — форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг (10,5 процента). Последний стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол.

В минувшем сезоне Левандовски провел 33 матча в бундеслиге, в которых забил 30 голов и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов он записал на свой счет восемь голов и один пас в девяти встречах, информирует СЭ.

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