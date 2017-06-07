В Дюссельдорфе хищники будут распугивать попугаев

07.06.2017 10:56 · 0 комментариев

Бизнесмены, пешеходы и автомобилисты раздражаются из-за сотен индийских кольчатых попугаев на дюссельдорфском бульваре «Königsallee». Теперь будут приняты меры.

Попугаев решено отпугивать с помощью хищных птиц. Для этого город собирается, в частности, целенаправленно создавать условия для гнездования и сидения сапсанов.

Попугаям, из-за которых многие скамейки постоянно оказываются грязными, придется искать другие места для сна.

Königsallee, Дюссельдорф, попугаи