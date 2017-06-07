Женщины, ищущие убежища, платят немцам за мнимое отцовство

07.06.2017 10:54 · 0 комментариев

Берлинские мужчины во многих случаях признавали мнимое отцовство и получали за это деньги от женщин, ищущих убежища. Беременные женщины или матери получают таким образом право на пребывание в Германии. Представитель прокурора Мартин Штельтнер (Martin Steltner) заявил, что речь идет о «большом количестве случаев, которое мы обнаруживаем ежемесячно. Нам известны некоторые лица, которые признали отцовство более чем в десяти случаях».

Беременные женщины платят мужчинам иногда по несколько тысяч евро. Новорожденные дети автоматически получают немецкое гражданство. Мужчины, в свою очередь, не платят алименты женщинам, потому что они часто являются безработными. С юридической точки зрения, у властей мало прав, так как эти подтверждения отцовства юридически не являются преступлением. Однако соответствующие законы как раз сейчас изменяются, чтобы в будущем можно было принимать меры против этих мошеннических схем.

беженки, мошенничество, отцовство