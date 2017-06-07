Венгрия выдала Германии неонациста Малера

07.06.2017 10:52 · 0 комментариев

Будапештский городской суд вынес решение: Венгрия выдает немецким властям сбежавшего из Германии Хорста Малера (Horst Mahler), отрицавшего Холокост. Путем побега в Венгрию бывший террорист из RAF и правый экстремист пытался избежать отбывания в Германии оставшегося срока наказания. Венгерская полиция арестовала 81-летнего Малера 15.05.2017 в пограничном городе Шопрон (Sopron). Два дня спустя Будапештский городской суд взял его под стражу в ожидании экстрадиции. Европейский ордер на арест был выдан прокуратурой Мюнхена.

Малер был осужден в Германии в 2009 году по обвинению в подстрекательстве и отрицании Холокоста и отбывал в тюрьме Бранденбург/Гавель (Brandenburg/Havel) наказание в виде десяти лет тюремного заключения. Летом 2015 года он вышел на свободу под залог в связи с тяжелой болезнью. Позже приостановление отбывания оставшейся части наказания было отменено. Однако Малер не прибыл для продолжения отбывания наказания, а, наоборот, скрылся.

В Венгрии он попросил политического убежища, но получил отказ. Не повлияло даже личное обращение к правому консерватору, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану (Viktor Orbán). После решения Будапештского городского суда об экстрадиции у немецких властей теперь есть десять дней, чтобы перевезти его в Германию.

Horst Mahler, Венгрия, Холокост, экстрадиция