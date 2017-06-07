Pflegekorb – бесплатный набор средств по уходу за престарелыми и инвалидами

07.06.2017 10:50 · 0 комментариев

Если вы в домашних условиях ухаживаете за вашими родственниками, имеющими так называемую степень нуждаемости в уходе, то вы имеете право на получение Pflegekorb — бесплатного комплекта гигиенических средств на сумму до 40 евро в месяц.

На сегодняшний день самым распространенным видом ухода за больными или престарелыми родственниками является обращение в службы по уходу, так называемые Pflegedienst. С начала этого года также действует закон о компенсационной доплате, которая дает возможность чаще прибегать к помощи специализированных служб по уходу, не беспокоя, таким образом, своих родных и близких. Но, тем не менее, многие родственники все же берут заботу о больном на себя.

В такой ситуации возникают немалые расходы на гигиенические средства, такие как одноразовые перчатки, дезинфицирующие средства, лицевые маски, одноразовые простыни и т.д. Чтобы помочь родственникам в уходе за своими родными и близкими, законодательством предусмотрено обеспечение их средствами по уходу (Pflegehilfsmittel) на сумму до 40 евро в месяц. Таким образом, все пациенты, признанные нуждающимися в уходе (Pflegegrad 1-5), могут воспользоваться своим законным правом на получение бесплатных средств для оказания ухода. Набор вспомогательных средств могут получить как родственники, ухаживающие за больным, так и службы по уходу, после получения соответствующего разрешения от больничной кассы. Однако это положение не распространяется на тех пациентов, за которыми ухаживают в домах престарелых или в клиниках.

Куда обратиться за получением средств по уходу?

Вы можете заполнить необходимые документы с помощью работника службы по уходу, однако, наиболее удобный и беспроблемный вариант – обратиться в фирму TISIN-PRODUKTE, которая является официальным партнером всех больничных касс. Сотрудники фирмы, говорящие на русском языке, помогут вам заполнить необходимые бланки, возьмут все дальнейшие заботы на себя и сообщат вам, когда вы получите разрешение на получение набора вспомогательных гигиенических средств по уходу. Кроме этого, каждый месяц вы можете выбрать новый набор со средствами для оказания ухода и в любое время вы можете отказаться от услуг фирмы.

Наборы для оказания ухода

На сайте www.Pflegekorb.de/ru вы можете выбрать ваш индивидуальный набор со средствами для оказания ухода. Вам предлагается семь вариантов набора, и если вам сложно определить, какой же из них вам нужен, то работники фирмы помогут вам. Оформить заказ можно и по телефону, позвонив на горячую линию 02102 876 2841 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Средства для оказания ухода это:

Защитные одноразовые фартуки

Лицевые маски

Средство для дезинфекции рук (500 мл)

Средство для дезинфекции поверхностей (500 мл)

Напальчники

Одноразовые перчатки

Впитывающие одноразовые простыни

В семи наборах скомбинировано разное количество гигиенических средств по уходу, и вы можете выбрать наиболее подходящий вам комплект в соответствии с потребностями вашего пациента или составить свой индивидуальный набор, позвонив по телефону.

Как оформить заказ?

По телефону. Если у вас нет интернета, то вы можете позвонить и сделать заказ по телефону 02102 876 2841. После разговора с сотрудником фирмы вам высылаются по почте готовые для подписания документы, а также оплаченный конверт с обратным адресом. Проверив правильность всех данных, вы расписываетесь и высылаете их обратно в фирму. Она подает оформленную заявку в вашу кассу по уходу (Pflegekasse) и, сразу после разрешения на доставку, присылает вам на дом ваш первый набор.

По интернету. Вы выбираете набор средств для оказания ухода и заполняете онлайн-заявку. Фирма высылает готовые для подписания документы, а также оплаченный конверт с обратным адресом. Вы проверяете правильность всех данных в заполненных документах, расписываетесь и высылаете их обратно. Фирма подает оформленную заявку в кассу по уходу и после разрешения на доставку присылает на дом набор.

Самостоятельное оформление заявки. Вы скачиваете, распечатываете и заполняете самостоятельно заявку. Не забудьте указать в заявке, какой комплект для оказания ухода вы выбрали. Вы высылаете заполненную и подписанную заявку на почтовый адрес компании. После подачи заявки в кассу по уходу и получения разрешения, вам по почте доставляют выбранный набор средств по уходу.

Обратившись в фирму TISIN-PRODUKTE, вы получите не только квалифицированное обслуживание и подробные консультации при выборе вашего индивидуального Pflegekorb, но и сэкономите время, потраченное на покупку средств по уходу. Компания TISIN-PRODUKTE доставит вам любой комплект бесплатно на дом, так как все расходы несет ваша страховая компания (Pflegekasse (Krankenkasse)).

Виктория Монеткина

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