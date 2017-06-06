Немецкие вооруженные силы покинут базу Инджирлик

06.06.2017 11:15   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Голос Германии, YouTube

Видеокадр пользователя Голос Германии, YouTube

Германия выведет свои вооруженные силы, дислоцированные на турецкой военной базе «», поскольку не может допустить, чтобы ее вооруженные силы были дислоцированы на территории закрытой для немецких властей. Об этом в понедельник в Анкаре заявил глава МИД Германии Зигмар в рамках совместной пресс-конференции после переговоров с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщается на сайте moscow-baku.ru.

По итогам дипломатических переговоров между Германией и Турцией — которые являются союзниками в НАТО — стороны не смогли прийти к удовлетворительному решению по поводу визита на авиабазу «Инджирлик» депутатов бундестага. Глава МИД Турции, сославшись в своем выступлении на сложности, возникшие в отношениях между Германией и Турцией, объявил, что , чтобы показать свою добрую волю, готова допустить немецких депутатов на авиабазу НАТО в Конье. Однако немецкую сторону это не устраивает — все операции, проводимые немецкой армией, должны быть одобрены бундестагом, и соответственно, депутаты бундестага должны иметь право находиться там, где находятся немецкие солдаты.

«Турецкая сторона объяснила нам, что по внутриполитическим причинам не может допустить всех депутатов, — заявил Габриэль в ходе пресс-конференции. — Турецкой стороне следует понимать, что в такой ситуации бундестаг потребует найти другую базу для дислоцированных на базе «Инджирлик» немецких солдат».

Напомним, ранее в свете референдума о переходе к президентской форме правления в Турции власти Германии запретили турецким министрам выступать на территории Германии, агитируя за референдум. В ответ в нескольких немецких городах прошли акции протеста и столкновения, спровоцированные турецкими националистами.

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