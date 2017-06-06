Немецкие вооруженные силы покинут базу Инджирлик

06.06.2017 11:15 · 0 комментариев

Германия выведет свои вооруженные силы, дислоцированные на турецкой военной базе «Инджирлик», поскольку не может допустить, чтобы ее вооруженные силы были дислоцированы на территории закрытой для немецких властей. Об этом в понедельник в Анкаре заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в рамках совместной пресс-конференции после переговоров с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщается на сайте moscow-baku.ru.

По итогам дипломатических переговоров между Германией и Турцией — которые являются союзниками в НАТО — стороны не смогли прийти к удовлетворительному решению по поводу визита на авиабазу «Инджирлик» депутатов бундестага. Глава МИД Турции, сославшись в своем выступлении на сложности, возникшие в отношениях между Германией и Турцией, объявил, что Турция, чтобы показать свою добрую волю, готова допустить немецких депутатов на авиабазу НАТО в Конье. Однако немецкую сторону это не устраивает — все операции, проводимые немецкой армией, должны быть одобрены бундестагом, и соответственно, депутаты бундестага должны иметь право находиться там, где находятся немецкие солдаты.

«Турецкая сторона объяснила нам, что по внутриполитическим причинам не может допустить всех депутатов, — заявил Габриэль в ходе пресс-конференции. — Турецкой стороне следует понимать, что в такой ситуации бундестаг потребует найти другую базу для дислоцированных на базе «Инджирлик» немецких солдат».

Напомним, ранее в свете референдума о переходе к президентской форме правления в Турции власти Германии запретили турецким министрам выступать на территории Германии, агитируя за референдум. В ответ в нескольких немецких городах прошли акции протеста и столкновения, спровоцированные турецкими националистами.

Анкара, Габриэль, Инджирлик, Турция