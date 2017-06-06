В Касселе построили храм запрещенных книг

06.06.2017 11:07 · 0 комментариев

В Касселе сооружен храм из книг, которые запрещала цензура в разных странах. Как сообщает Deutsche Welle, для создания арт-объекта скульптор из Аргентины Марта Минухин использовала около 100 тысяч книг.

Отмечается, что «строительный материал» для своеобразного Парфенона в Касселе, где проходит международная выставка современного искусства Documenta, присылали издательства и писатели со всего мира. Среди изданий, которые были в разное время запрещены в разных странах, — «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Дон Кихот» Сервантеса, «На Западном фронте без перемен» Ремарка, «Превращение» Кафки и другие.

Книги образуют колонны, стены и пол — копии храма на афинском Акрополе. Арт-объект оборудован специальной подсветкой, которая будет работать каждую ночь.

Для справки. Выставка современного искусства Documenta проходит в Касселе с 1955 года каждые пять лет. Экспозиция этого года, 14-я по счету, организована сразу в двух городах: Касселе и Афинах. Свои работы на выставке представят авторы из 160 стран мира. В Афинах Documenta продлится до 16 июля, а в Касселе – с 10 июня до 17 сентября.

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