Китайцы построят для Германии умные автомобили

06.06.2017 11:05 · 0 комментариев

Беспилотные авто с искусственным интеллектом будут ездить по улицам Германии и Китая, а построит автомобили корпорация из Поднебесной Baidu при сотрудничестве с германскими корпорациями Bosch и Continental AG.

Соглашение о создании «умных автомобилей» было подписано во время поездки премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в Берлин на прошедшей неделе.

Китайская компания Baidu уже в июле обещает продемонстрировать технологии беспилотного вождения, которые пока отрабатываются на закрытых полигонах.

argumenti.ru

Baidu, Bosch, Continental AG, беспилотные автомобили