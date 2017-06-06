Китайцы построят для Германии умные автомобили
06.06.2017 11:05 · 0 комментариев
Беспилотные авто с искусственным интеллектом будут ездить по улицам Германии и Китая, а построит автомобили корпорация из Поднебесной Baidu при сотрудничестве с германскими корпорациями Bosch и Continental AG.
Соглашение о создании «умных автомобилей» было подписано во время поездки премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в Берлин на прошедшей неделе.
Китайская компания Baidu уже в июле обещает продемонстрировать технологии беспилотного вождения, которые пока отрабатываются на закрытых полигонах.
Теги:
Baidu, Bosch, Continental AG, беспилотные автомобили
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