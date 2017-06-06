Китайцы построят для Германии умные автомобили

06.06.2017 11:05   ·   0 комментариев

© Thaut Images - Fotolia.com

© Thaut Images — Fotolia.com

Беспилотные авто с искусственным интеллектом будут ездить по улицам Германии и Китая, а построит автомобили корпорация из Поднебесной при сотрудничестве с германскими корпорациями и .

Соглашение о создании «умных автомобилей» было подписано во время поездки премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в Берлин на прошедшей неделе.

Китайская компания Baidu уже в июле обещает продемонстрировать технологии беспилотного вождения, которые пока отрабатываются на закрытых полигонах.

argumenti.ru

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