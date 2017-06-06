Через шесть месяцев после теракта в Берлине в больницах еще есть пострадавшие

06.06.2017 11:03 · 0 комментариев

Спустя почти шесть месяцев после теракта в Берлине около двенадцати пострадавших всё ещё находятся в больницах, клиниках или реабилитационных учреждениях. Об этом сообщил уполномоченный по делам жертв Курт Бек (Kurt Beck). Их число постоянно меняется. Некоторые из тех, кто пострадал, уже возвращались домой, но теперь им снова приходится проходить стационарное лечение. Другие просто позже обратились.

Берлинскому Сенату, однако, неизвестно, находятся ли ещё пострадавшие в больницах. Как было заявлено в управлении здравоохранения, нет никаких законных оснований проводить опрос на эту тему. Кроме того, нужно уважать конфиденциальность и защиту личных данных. Канцелярия Сената и городская администрация тоже не располагают никакой информацией.

Во время теракта 19 декабря исламистский террорист-смертник Анис Амри (Anis Amri) въехал на угнанном грузовике на рождественскую ярмарку возле Мемориальной церкви (Gedächtniskirche). Двенадцать человек погибло, а около 70 человек получили ранения, некоторые из них очень тяжелые. Итальянская полиция застрелила убийцу в ходе погони.

Представитель управления здравоохранения подчеркнул, что Берлин является единственным немецким городом, в котором проводятся учения с больницами на случай чрезвычайных ситуаций. Администрация несет ответственность за обеспечение того, чтобы больницы были готовы в случае теракта.

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