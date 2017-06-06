Мюнхен может снова стать маленькой Венецией

06.06.2017 11:01 · 0 комментариев

В прошлом веке город Мюнхен хотел избавиться от своих многочисленных ручьев. Они стали раздражать, поэтому во многих местах были засыпаны, закованы в трубы, застроены. Сейчас городской совет хочет, чтобы многие из исчезнувших ручьев были вновь открыты, так как немногие оставшиеся ручьи и каналы в Мюнхене стали практически символом живого, современного города.

Действительной причиной, почему здесь в средние века поселились люди, является не большая река Изар (Isar), даже если в центре истории Мюнхена находится мост через Изар. Горная река с её непредсказуемыми наводнениями была в те времена просто опасной. Она неоднократно меняла своё течение по гравийной равнине, поэтому слева и справа сформировались ручьи. Первые поселенцы жили не на Изаре, а на так называемой Староместской террасе (Altstadt-Terrasse) в незатопляемой зоне. Вдоль неё текли ручьи, обеспечивая пресной водой первых жителей Мюнхена.

В начале ХVII века густая сеть ручьев и каналов пронизывала современный Старый город и пригороды. Однако, в конце концов, ручьи служили уже не удовлетворению потребности Мюнхена в пресной воде, а для сброса отходов и сточных вод. Это имело драматические последствия. В густонаселенном городе в ХIХ веке несколько раз возникали эпидемии холеры. Так как многие ручьи Мюнхена потеряли своё значение, в конце ХIХ века первые из них были засыпаны.

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