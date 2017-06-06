Каждый четвертый житель Германии страдает ожирением

06.06.2017 10:59 · 0 комментариев

Как показало последнее исследование Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)), почти каждый четвёртый взрослый в Германии страдает ожирением. Люди в странах ОЭСР толстеют. В среднем более половины взрослых и каждый шестой ребёнок имеют избыточный вес или страдают ожирением. В последние пять лет доля страдающих ожирением продолжает расти, хотя динамика роста несколько ослабла.

Также среди молодых людей это становится всё большей проблемой. Так, в 29 странах ОЭСР доля 15-летних подростков с избыточным весом в период между 2001/02 и 2013/14 гг. увеличилась с 12 до 15,5 процентов. Германия находится примерно на среднем уровне среди стран ОЭСР, но доля людей с избыточной массой тела в стране растёт быстрее. За этот же период она повысилась с 11 до 16 процентов.

Особенно значительной эта проблема является в США, Мексике, Новой Зеландии и Венгрии. Во всех четырех странах более 30 процентов взрослого населения считается страдающим ожирением. В Японии и Корее таких, наоборот, только 3,7 и 5,3 процента. В Германии этот показатель составляет 23,6 процентов, то есть выше, чем в среднем по ОЭСР (19,5 процентов).

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