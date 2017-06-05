Вспышка насилия в приюте для беженцев: погибли пятилетний заложник из России и его похититель

05.06.2017 09:36 · 0 комментариев

В ходе инцидента в приюте для беженцев недалеко от Регенсбурга (Regensburg) погибли два человека. Полиция подтвердила соответствующие сообщения средств массовой информации. 41-летний мужчина из Афганистана во второй половине дня взял в заложники пятилетнего мальчика из России. Он нанёс ребенку смертельное ножевое ранение.

Нападающий нанёс серьезные ранения также матери ребёнка. Вызванные полицейские пытались успокоить афганца, но безрезультатно. Поэтому они начали стрелять в него, вследствие чего тот был убит. Как сообщает Баварское радио, пятилетнему потерпевшему ещё до прибытия были нанесены серьезные порезы, от которых он скончался на месте.

47-летняя мать мальчика выжила после нанесенных ранений. Шестилетний брат убитого ребенка был свидетелем сцены в приюте в Арншванге (Arnschwang) возле Кама (Cham) и перенёс тяжелый шок. Другим людям, в том числе одному из полицейских, также была оказана противошоковая помощь. Причины преступления пока неизвестны. Приют для беженцев был эвакуирован, а беженцы распределены по близлежащим приютам.

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