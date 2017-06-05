Пьяные немецкие солдаты устроили драку в литовском баре

05.06.2017 09:33   ·   0 комментариев

© elenarostunova - Fotolia.com

© elenarostunova — Fotolia.com

Четверо пьяных солдат немецкого Бундесвера устроили драку с местными в баре литовского города Йонава. Об этом сообщили представители полиции города, передает канал «Россия 24″. Как стало известно, конфликт произошел в ночь на субботу. Граждане ФРГ получили ушибы, сейчас они проходят лечение. В полиции добавили, что столкновение произошло не в служебное время, все военнослужащие были в гражданской одежде. Идет досудебное расследование.

Военные из Германии входят в международный батальон , расквартированный в Литве. В страну они прибыли в феврале.

www.vesti.ru

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