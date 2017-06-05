В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд

05.06.2017 09:31 · 0 комментариев

Скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в Кельне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), передает газета Koelnische Rundschau.

По данным железнодорожного концерна Deutsche Bahn, инцидент произошел в воскресенье утром. В поезде находился лишь машинист, он не пострадал.

Сообщается, что в результате схода поезда с рельсов были заблокированы пути. Железнодорожное сообщение было частично приостановлено.

24news.com.ua

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