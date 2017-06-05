В Кёльне закрываются временные приюты для беженцев

05.06.2017 09:28   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя spiegeltv, YouTube

Видеокадр пользователя spiegeltv, YouTube

В Кёльне закрываются последние для беженцев. Однако настроение не совсем мирное, ощущается напряжение. Положение беженцев во временных приютах, таких как спортзалы и склады, называется немецкими властями «затруднительными условиями проживания». Отсутствие частной сферы является одной из проблем, с которыми сталкиваются люди. В разгар кризиса беженцев город Кёльн использовал в качестве приютов 27 спортивных залов. Оставшиеся шесть спортзалов должны быть освобождены до конца следующей недели.

Освобождение таких временных приютов и размещение беженцев в более подходящих помещениях идёт по всей Германии полным ходом. В то время как в 2016 году было около 70 000 людей, которых нужно было разместить в местах временного проживания, это число сократилось в 2017 году примерно до 15 000 человек.

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