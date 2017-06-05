Бранденбургские ворота в Берлине окрасились в цвета британского флага

05.06.2017 09:25   ·   0 комментариев

© kameraauge - Fotolia.com

© kameraauge — Fotolia.com

в Берлине и ряд других знаковых сооружений по всему миру окрасились в цвета британского флага в память о жертвах лондонских терактов 3 июня. Об этом сообщает The Telegraph.

Акция призвана стать свидетельством солидарности и поддержки жителям Великобритании после очередной атаки террористов. Подсветку берлинских ворот включили примерно в 22:00.

Британская столица подверглась атакам террористов вечером в субботу, 3 июня. В результате терактов погибли семь человек, 48 пострадали. По подозрению в причастности к атакам полиция арестовала 12 человек, трое нападавших были уничтожены.

m24.ru

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