Бранденбургские ворота в Берлине окрасились в цвета британского флага
05.06.2017 09:25 · 0 комментариев
Бранденбургские ворота в Берлине и ряд других знаковых сооружений по всему миру окрасились в цвета британского флага в память о жертвах лондонских терактов 3 июня. Об этом сообщает The Telegraph.
Акция призвана стать свидетельством солидарности и поддержки жителям Великобритании после очередной атаки террористов. Подсветку берлинских ворот включили примерно в 22:00.
Британская столица подверглась атакам террористов вечером в субботу, 3 июня. В результате терактов погибли семь человек, 48 пострадали. По подозрению в причастности к атакам полиция арестовала 12 человек, трое нападавших были уничтожены.
Теги:
Берлин, Бранденбургские ворота, Лондон, скорбь, солидарность, теракт
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