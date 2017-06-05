Наводнение опустошило село к югу от Ганновера

05.06.2017 09:23 · 0 комментариев

Невероятные фотографии из округа Хильдесхайм (Hildesheim): после сильной непогоды с грозой и проливным дождём, длившемся более 30 минут, были затоплены небольшое село Соттрум (Sottrum) к югу от Ганновера, а также несколько других населённых пунктов в округе Бад-Зальцдетфурт (Bad Salzdetfurth). Видео, снятые на мобильные телефоны, показывают, как автомобили плывут по улицам, а затем остаются на месте, нагромождаясь друг на друге.

Небольшой ручей превратился во время дождя в бурлящий поток, грязь захлестнула сады и улицы. Отдел пожарной охраны и многие жители работали непрерывно всю ночь, чтобы устранить первые повреждения. Свидетели рассказывают о том, как всё потемнело, когда надвигалась буря, а затем в сёлах Хакенштедт (Hackenstedt) и Соттрум (Sottrum) пролился ливень.

В течение нескольких минут поток воды высотой полметра пронёсся по улицам и садам. Через полчаса кошмар закончился, а хаос, однако, будет продолжаться ещё долго. Большому количеству семей придётся проводить полную санацию, а десятки машин были сметены водой и уничтожены.

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