В Германии требуют отменить ограничение на торговлю в выходные дни

05.06.2017 09:22 · 0 комментариев

В России и некоторых других государствах появились инициативы ограничить работу сетевых магазинов по воскресеньям. В качестве примера приводится Германия, где такая норма уже действует. Впрочем, в самой Германии не все довольны такими правилами и требуют их либерализации, пишет «Ъ».

Так, представители немецкой розничной торговли, среди которых такие крупные супермаркеты, как Karstadt и Kaufhof, учредили инициативу «Самоопределяемое воскресенье». По их мнению, предприниматели, ритейлеры и покупатели могут самостоятельно принимать решение о том, стоит ли что-нибудь продавать или покупать в выходной день. Против такой инициативы уже выступили профсоюзы и представители церкви.

С 2006 года федеральные земли могут уточнять ограничения на торговлю по выходным. В некоторых немецких регионах магазины имеют право работать по воскресеньям, но не чаще, чем 4 раза в год. В Берлине им разрешено делать это еще чаще — до 10 раз в год. В результате ритейлеры теряют часть прибыли. Из-за запрета для традиционных магазинов работать по выходным выигрывают интернет-магазины: от 20% до 30% их оборота приходится именно на воскресенье. Кроме того, в этот день отмечается рост количества покупателей в приграничных магазинах соседних государств.

По словам авторов инициативы «Самоопределяемое воскресенье», они не намерены работать каждый выходной день, однако хотят сами определять, в какие дни им работать, а в какие — нет.

sfera.fm

выходной день, супермаркеты, торговля