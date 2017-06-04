В Гамбурге состоялась церемония крещения круизного лайнера «Mein Schiff 6»

04.06.2017 09:43   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Судовой Канал, YouTube

Видеокадр пользователя Судовой Канал, YouTube

Вечером 1 июня 2017 года в Гамбурге состоялась официальная церемония крещения круизного лайнера «Mein Schiff 6».

Крестной матерью лайнера стала Iveta Apkalna (Ивета Апкальна), главный органист Elbphilharmonie (Эльбская филармония), концертный зал Гамбурга, расположенный на острове Грасброок на Эльбе.

По традиции Ивета Апкальна разбила бутылку шампанского о борт лайнера.

В церемонии крещения приняли участие более 1950 пассажиров лайнера, которые приобрели билеты для участия в церемонии крещения с последующим рейсом в Киль. Также тысячи зрителей наблюдали за церемонией с берега, которая была завершена в 22:45 фейерверком.

После завершения церемонии покинул Гамбург и направился в Киль, куда прибыл 03 июня.

korabli.eu

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