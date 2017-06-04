Драма семьи из Ольденбурга: 17-летний сын умер в отпуске при загадочных обстоятельствах

04.06.2017 09:46 · 0 комментариев

Почти через год после смерти своего 17-летнего сына на Мальте его семья из Ольденбурга все еще ищет ответы на некоторые вопросы. Как сказал отец мальчика, Бернд Маншольт (Bernd Mansholt), до сих пор неизвестна точная причина смерти. Кроме того, в теле отсутствовали органы.

Летом прошлого года молодой человек из Ольденбурга исчез во время отпуска. Последний раз его видели 18 июля в отеле в городе Слима (Sliema) на северо-восточном побережье. Расследование показало, что в день своего исчезновения он взял напрокат синий велосипед. Более чем через неделю после этого, 26 июля, тело и велосипед были обнаружены в расщелине скалы Динкли (Dingli) на южном побережье острова. По информации мальтийских властей, тело, вероятно, находилось там уже семь-восемь дней.

Прокуратура Ольденбурга все ещё ведёт расследование по факту гибели молодого человека. Как сказал прокурор Торбен Толле (Torben Tölle) в пятницу, 02.06.2017, во время аутопсии не было обнаружено никаких доказательств вмешательства третьих лиц. Тем не менее, в перевезенном в Германию теле отсутствовал целый ряд органов. Без органов не было возможности определить причину смерти. По словам отца, у молодого человека не было донорской карты. Хотя в странах ЕС существуют различные модели донорского извлечения органов, но на Мальте для этого необходимо иметь согласие.

Мальта, расследование, трагедия