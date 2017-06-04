В Германии на продажу выставлен Aston Martin One-77 за $2,47 млн.

04.06.2017 09:48 · 0 комментариев

В своё время британская компания Aston Martin построила всего 77 единиц уникального спорткара One-77, которые мгновенно нашли своих покупателей во всем мире. Один из владельцев уникального автомобиля, который проживает в Германии, предлагает свой спорткар для покупки за впечатляющие 2 470 000 долларов. Aston Martin One-77 был приобретен в 2014 году и с тех пор пробег модели составляет всего 850 километров.

Несмотря на превосходное состояние Aston Martin One-77 многие автомобильные специалисты отметили, что за те же деньги можно приобрести несколько более впечатляющих автомобилей. За 2 400 000 долларов для покупки в Германии доступен суперкар McLaren P1, выпущенный в 2015 году. 916-сильный гибридный двигатель позволяет побороться на треке с Ferrari LaFerrari и Porsche 918.

Помимо этого, за 2 080 000 долларов можно приобрести Pagani Huayra, возраст которого составляет три года, а пробег не превышает 2 500 километров. Один из таких автомобилей можно приобрести в Берлине.

www.vladtime.ru

Aston Martin One-77, спорткар