Меркель пообещала поддерживать Великобританию в борьбе против терроризма
04.06.2017 09:41 · 0 комментариев
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших при субботнем нападении в Лондоне и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате терактов.
В результате терактов в британской столице 3 июня 7 человек погибли и 48 пострадали, сообщает ТАСС. Немецкий канцлер потрясена терактами. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Ангела Меркель «с печалью и потрясением узнала о нападениях».
«Сегодня нас всех объединяет не только ужас и печаль, но и решительность — от имени Германии я подчеркиваю, что в борьбе против любых форм терроризма мы твердо и решительно поддерживаем Великобританию», — цитирует заявление Меркель ТАСС.
В субботу вечером в Лондоне автомобиль совершил наезд на пешеходов в районе моста Лондон-бридж, продолжил движение до рынка Боро-маркет. Трое мужчин с ножами вышли из машины и стали бросаться на прохожих.
Британский премьер Тереза Мэй сегодня утром проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с серией терактов.
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Лондон, Меркель, соболезнование, теракт
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