Шок в Россбахе: большой кусок льда упал на жилой дом

04.06.2017 09:43 · 0 комментариев

В субботу утром, 03.06.2017, большой кусок льда с треском пробил крышу жилого дома в Россбахе (Roßbach), где проживают две семьи. Лёд сначала пробил крышу, а затем потолок ванной.

По данным предварительного исследования, кусок льда, вероятно, был сброшен или упал с самолета. Местная полиция уже проинформировала Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий (Flugunfalluntersuchung). К счастью, никто не пострадал. Ущерб оценивается в 40 000 евро.

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