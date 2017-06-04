Габриэль и Шрёдер обедали с Путиным в Петербургской резиденции

04.06.2017 09:39 · 0 комментариев

Президент России Владимир Путин поздно вечером в пятницу, 02.06.2017, принял министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и бывшего канцлера Герхарда Шрёдера во время ужина в своей резиденции в Санкт-Петербурге на Балтийском море. Перед этим он провёл там 45-минутный частный разговор с Габриэлем, где речь шла о кризисе в Украине, а также о выходе США из климатического соглашения в Париже. Заявленный как приватный обед посреди ночи продлился около двух часов. Габриэль покинул резиденцию в 1час 30 минут. На ужин также были приглашены избранные представители немецкой промышленности.

Бывший канцлер Шрёдер во время его каденции с 1998 по 2005 год работал в тесном сотрудничестве с Путиным и по сей день остаётся с ним в дружеских отношениях. Он является председателем совета директоров в консорциуме газопровода «Северный поток» («Nord Stream») и исполнительным председателем дополнительного маршрута «Северный поток 2″ («Nord Stream 2″), где формально единственным акционером является российский газовый монополист Газпром. Причиной второго визита Габриэля в Россию с момента вступления в должность в конце января является Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, который традиционно используется Путиным для встреч с высокопоставленными гостями из-за рубежа.

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