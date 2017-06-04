Продажи немецких автомобилей значительно выросли

04.06.2017 09:38 · 0 комментариев

После непродолжительного периода спада авторынок снова набирает обороты. Рынок немецких автомобилей в мае значительно вырос. Как сообщает Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrtbundesamt (KBA)), регистрация новых автомобилей выросла на 12,9 процента до 323 952 автомобилей. За первые пять месяцев текущего года рост продаж составил 4,7 процента (повышение до 1,46 миллиона автомобилей).

Все немецкие производители сообщили о росте, однако существуют значительные различия. В то время как Audi отмечает рост продаж новых машин только на 1,4 процента, а Opel – на 3,9 процентов, Daimler-Mercedes увеличил продажи на 25,2 процента. Тем не менее, его родственный бренд Smart перенёс потерю продаж, которая составила 10 процентов.

Среди зарубежных производителей самый большой рост отмечают Fiat (36,5 процентов), Ford (23 процента) и Toyota (38,2 процента).

автомобили, автомобильный рынок, продажи