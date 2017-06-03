Немецким школьникам расскажут о «фейковых новостях»

03.06.2017 10:03   ·   0 комментариев

© drubig-photo - Fotolia.com

© drubig-photo — Fotolia.com

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в пилотном режиме вводят школьный предмет, обучающий детей распознавать «». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ostsee Zeitung.

Отмечается, что подростки ежедневно посещают множество непроверенных сайтов, а также сталкиваются с недостоверными и сфабрикованными новостями, которые чрезвычайно быстро распространяются в интернете через соцсети. Обучение «медиаграмотности» должно помочь детям ориентироваться в информационном пространстве.

Как сообщили изданию в местном министерстве образования, новая дисциплина будет частью сдвоенного урока и получит название «Информатика и изучение медиа».

jourdom.ru

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