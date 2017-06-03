Берлинский фестиваль культур

03.06.2017 09:59 · 0 комментариев

2-4 июня 2017 г. в Берлине проходит фестиваль культур.

Представители разных культур собираются на фестивале в Берлине ежегодно с 1996 года. Для этого отводятся обычно праздничные дни Троицы. Это благодатное время, после холодных дней зимы и весны. Все люди и природа радуются теплу. Поэтому событие становится очень красочным и веселым. На улицах немецкой столицы с утра и до ночи идут и едут артисты, наряженные в костюмы своей культуры. Здесь зажигает бразильская самба, немножко пугает танец льва из Китая и очаровывают стройные швейцарские стрелки. Среди зрителей туристы из самых дальних стран мира.

Улицы заставлены палатками, где продают отечественные и экзотические сувениры, а также можно угоститься экзотической и немецкой кухней.

krasnodar.bz

Берлин, карнавал, Фестиваль культур