Безвиз с ЕС: в аэропортах Германии украинцев будут встречать консулы

03.06.2017 10:01 · 0 комментариев

11 июня в связи с введением ЕС безвизового режима для Украины работники украинских консульств приедут в аэропорты Германии, чтобы помочь гражданам Украины в случае возникновения сложностей при пересечении границы.

В генеральном консульстве Украины в Мюнхене сообщили, что в течение первого дня безвиза запланирован выезд и пребывание консульских должностных лиц, включая генерального консула в международном аэропорту Мюнхена, сообщается на сайте ubr.ua.

Планируется обеспечить оперативные контакты с пограничными подразделениями федеральной полиции Германии в Баварии для реагирования на возможные осложнения.

На этот день выезды дипломатов в аэропорты запланированы также в других консульских округах. Помощь украинцам будут предоставлять еще и в аэропортах Дюссельдорфа и Кельна, в которых осуществляются авиарейсы из Украины.

Украинские дипломатические учреждения уже установили оперативную связь с местными отделениями федеральной и земельной полиции Германии, осуществляющих пограничный контроль.

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