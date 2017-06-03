В Германии появится Памятник единства

03.06.2017 09:55 · 0 комментариев

Памятник свободы и единства в Берлине, вокруг которого долго шли дискуссии, все-таки будет построен. Бундестаг потребовал с явным большинством голосов, чтобы проект, планируемый уже в течение нескольких лет, начал осуществляться уже осенью, до выборов в Бундестаг. Партия Зеленых тоже поддержала соответствующее предложение Союза и СДПГ, а Левая партия проголосовала против.

Памятник запланирован в виде огромных весов, по которым можно будет ходить. Он будет установлен перед Берлинским замком (Berliner Schloss). Памятник должен напоминать о мирной революции в ГДР и воссоединении немецкого единства. Бюджетный комитет Бундестага неожиданно остановил работы еще в прошлом году до начала строительства, так как предусмотренные расходы возросли с 10 до 15 миллионов евро.

В своем запросе депутаты потребовали последовательно выполнять решения Бундестага о создании памятника, принятые в 2007 и 2008 гг. Они призывают стремиться к тому, чтобы открытие памятника состоялось осенью 2019 года – к 30-летию падения стены. Первоначально утвержденные средства в размере 10 миллионов евро в случае необходимости будут увеличены.

Берлин, бундестаг, памятник свободы и единства