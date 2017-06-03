Почти каждый третий студент бросает учебу

03.06.2017 09:53 · 0 комментариев

Чтобы лучше понять, почему молодые люди бросают учебу, Немецкий центр исследований в сфере высшего образования и науки (das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)) провел обширное исследование. Опрос проводился в 32 университетах и 28 высших школах прикладных наук среди выпускников 2014 года. Сколько студентов бросают учебу? Почему они больше не хотят учиться?

В целом по всем видам высших учебных заведений и специальностям учебу не заканчивают 29 студентов бакалаврата. Важно: в это число входят только те, кто действительно бросил учебу. Те, кто перешел на другую специальность, в статистику не включались. Статистика охватывает тех студентов, которые начали учебу в 2010 и 2011 гг.

Общая квота тех, кто бросил учебу, практически не изменилась, но наблюдаются изменения в пределах видов высших учебных заведений. В то время как за период с 2006 года количество студентов, бросивших учебу, в университетах немного сократилось – до 32 процентов, в Высших школах прикладных наук оно постоянно повышается. Если в 2006 году учебу бросали только 19, то сейчас – 27 процентов. Такой рост исследователи объясняют тем, что большее количество студентов поступает на трудные инженерные специальности, а меньше – на более «легкие» экономические.

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