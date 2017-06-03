Статистика: давление у жителей Германии немного улучшилось

03.06.2017 09:52 · 0 комментариев

Показатели кровяного давления у жителей Германии за последние два десятилетия снизились. Как сообщил Немецкий центр исследования сердечно-сосудистой системы (das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK)) в Берлине, самое значительное снижение наблюдается в возрастной категории от 55 до 74 лет. Однако эксперты не видят причин для того, чтобы быть спокойными. Кровяное давление в Германии все еще очень высоко. Исследователи считают, что особенную потребность в лечении испытывают мужчины.

Ученые анализировали данные семи крупных исследований населения, проведенные в период с 1997 по 2012 гг. Согласно полученным результатам, по всей стране показатели кровяного давления как у мужчин, так и у женщин снизились. Однако различия между ними, которые наблюдались раньше, не изменились. Повышенное кровяное давление, как и раньше, у женщин распознается раньше и лечится чаще.

Существуют также значительные региональные различия. На северо-востоке показатели кровяного давления по отношению к среднему показателю по стране снизились больше всего. Таким образом, сгладился прежний разрыв между Востоком и Западом, когда показатели в Восточной Германии были выше, чем в Западной Германии. Улучшение показателей ученые объясняют тем, что в последние годы в целом лечение повышенного кровяного давления проводится чаще. Однако положительное влияние оказали также профилактические меры, такие как более здоровое питание, больше движения и отказ от курения.

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