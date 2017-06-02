Немецкие студенты подрались с полицией из-за однокурсника-афганца

02.06.2017 09:49 · 0 комментариев

Стычка студентов и полиции произошла накануне в городе Нюрнберг. Как сообщают СМИ, потасовка студентов и правоохранителей произошла из-за однокурсника-афганца, которого власти решили депортировать.

Вначале полицейские посадили в автомобиль 20-летнего студента колледжа из Афганистана, которому отказали в предоставлении убежища в Германии. Но студенты окружили машину и не давали ей уехать. Правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. Несколько человек арестованы.

newsbel.by

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