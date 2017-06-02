Audi поймали на обмане

02.06.2017 09:47   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

Министр транспорта ФРГ Александер Добриндт обвинил концерн в обмане. Он заявил о том, что немецкий автопроизводитель Audi устанавливал на свои машины специальное программное обеспечение, которое позволяло изменять данные по выбросам вредных веществ в атмосферу.

Программное обеспечение включалось в момент, когда автомобиль проходил технический осмотр. Речь идет о 24 тысячах машин, произведенных с 2009 по 2013 год. Проблема касается моделей Audi A8 и A7, оснащенных дизельными двигателями, сообщает ТАСС.

Audi является дочерним предприятием концерна , который ранее был уличен в аналогичных махинациях.

www.euromag.ru

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