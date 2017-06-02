В берлинском детсаду воспитательница связывала детей

02.06.2017 09:45 · 0 комментариев

В берлинском округе Prenzlauer Berg, как сообщается, в детском саду произошло несколько злоупотреблений по отношению к детям. Воспитательница связывала, по крайней мере, в пяти случаях своих подопечных и фиксировала их. Об этом сообщила газета «taz». Представитель департамента Берлинского сената по делам образования, молодежи и семьи подтвердил обвинения. Он сказал: «Мы рассматриваем случаи как очень серьезные».

Осенью 2016 года воспитательница связывала полотенцами и фиксировала к полу детей, которые не спали, по крайней мере, в пяти случаях. Кроме того, она также заставляла детей есть. Общество KUBIBE.Berlin gGmbH подтвердило эти случаи. Воспитательница была уволена. Против нее возбуждено уголовное дело. Руководитель детского сада освобождена от своих обязанностей.

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