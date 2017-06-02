Компания Porsche приютила полтора миллиона пчел

02.06.2017 09:42 · 0 комментариев

Porsche выделил часть своей территории под Лейпцигом под пчелиные колонии. Всего их двадцать пять, в каждой живет по шестьдесят тысяч пчел.

Пасека появилась на территории внедорожной испытательной трассы. 33 гектара из 132 занимает трасса, 40 – пчелы. Одна колония дает пятьдесят пять килограммов меда ежегодно. В компании уже подсчитали, что пчелы будут приносить 1375 кг меда каждый год. Продукт будут поставлять в столовые на производстве компании. Также его планируют продавать в сервисных центрах бренда в Лейпциге.

В Porsche объяснили необычное увлечение пчелами. Дело в том, что в последние годы в Германии сокращается популяция пчел. За семьдесят лет число колонной сократилось в два раза. Кроме пчел на территории компании проживают семьдесят пять зубров, двадцать семь лошадей, а также неизвестное количество птиц, рептилий, летучих мышей и земноводных.

Напомним, что продуктами питания под собственным брендом занимается не только Porsche. Например, Volkswagen владеет производством сосисок «карривурст». Они подаются в столовых для сотрудников компании, а также их можно купить в обычных магазинах в Германии.

autodr.ru

Porsche, мед, пчелы, экология