Германия и Китай посылают сигнал Трампу

02.06.2017 09:41 · 0 комментариев

Германия и Китай полагаются на тесное сотрудничество по глобальным вопросам, таким как свободная торговля, изменения климата и безопасность. Канцлер Ангела Меркель (ХДС) и китайский премьер Ли Кекианг (Li Keqiang) в четверг, 02.06.2017, договорились о существенном расширении отношений. На межправительственных переговорах в Берлине был подписан ряд соглашений в целях содействия электронной мобильности и инновациям в обеих странах.

Меркель и Ли подчеркнули тесное сотрудничество в развитии свободной мировой торговли. Ли заверил, что его страна в будущем будет придерживаться Парижского соглашения по климату. Меркель назвала это обещание «очень позитивным». Китайский премьер также объявил об имплементации международных климатических целей в национальные законы. После встречи с канцлером Ангелой Меркель в Берлине он заявил, что борьба с изменением климата соответствует интересам его страны.

Европейский Союз и Китай намереваются объявить на своем предстоящем саммите о реализации парижского соглашения. «Растущее влияние изменения климата требует решительного ответа», говорится в проекте совместного заявления, которое будет принято в пятницу, 02.06.2017. Соединенные Штаты в девятистраничном документе не упоминаются. Однако эту декларацию на высшем уровне следует рассматривать в качестве четкого отграничения от скептической политики в отношении климата президента США Дональда Трампа. Трамп намеревался в четверг вечером, 01.06.2017, объявить, собирается ли он вывести свою страну из принятого в 2015 году всемирного договора по климату. По данным американских СМИ, президент уже решил отказаться от участия в договоре.

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