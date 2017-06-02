Чего боятся жители Германии

02.06.2017 09:40 · 0 комментариев

Сначала хорошие новости: большинство жителей Германии довольны своей жизнью, несмотря на продолжающиеся дискуссии о социальной несправедливости и растущем неравенстве в обществе. Таковы результаты репрезентативного опроса Forsa по заказу RTL. 19 процентов респондентов заявили, что они очень довольны своей жизнью, 62 процента, как минимум, довольны. Только 18 процентов меньше или совсем не удовлетворены. Оказалось, что люди на востоке страны, как правило, несколько счастливее, чем на западе.

Чтобы быть счастливым, для жителей Германии важно, в первую очередь (95 процентов), иметь возможность провести время с семьей или партнером. Следующими факторами счастья являются хобби и досуг (91 процент), стабильность работы (90 процентов) и здоровый образ жизни (87 процентов).

Но у жителей Германии есть также опасения, недоверие и сомнение. Ещё весной 2017 года они воспринимали проблему иммиграции как самую большую проблему. При этом показатель в 2016 году был намного выше. Другими серьезными проблемами являются социальное неравенство и бедность, правый экстремизм, а также преступность и насилие. К проблемам относятся также недовольство политиками и партиями.

В личном плане жителей Германии больше всего интересуют вопросы социальной несправедливости и пополнение правых группировок. 60 процентов респондентов сказали, что эти вопросы беспокоят их больше всего. Волнение вызывают также будущее детей (55 процентов), бедность в старости (52 процента) и состояние окружающей среды (50 процентов).

общество, счастье, удовлетворенность