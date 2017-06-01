Германия и Франция рассмотрят возможность запуска совместной системы корпоративного налогообложения

01.06.2017 10:34 · 0 комментариев

Германия и Франция надеются согласовать предложения по единой системе корпоративного налогообложения, заявил немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле на проходившей в Берлине налоговой конференции. Он подчеркнул, что это важно сделать до того, как во Франции состояться выборы в Национальное собрание, намеченные на июнь.

«Мы хотим согласовать не просто общие принципы корпоративного налогообложения, а именно общую систему», ─ сказал он, добавив, что новые правила желательно утвердить как можно скорее.

Немецкий высокий чиновник подчеркнул, что совместная с Францией система корпоративного налогообложения позволит его стране сохранить свои преимущества перед лицом растущей международной налоговой конкуренции. Хотя ставка корпоративного налога в Германии в настоящее время является достаточно конкурентной, «в мире многое происходит» ─ и это может изменить положение.

offshoreview.eu

Германия, налогообложение, Франция, Шойбле