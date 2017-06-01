Безработица в ФРГ снизилась к историческому минимуму

01.06.2017 10:31 · 0 комментариев

Уровень безработицы в ФРГ обновил рекордный минимум в мае текущего года, согласно обнародованным данным, что еще раз подтверждает силу рынка труда крупнейшей экономики Европы, пишет Reuters.

Данные Федерального бюро труда свидетельствуют о том, что сезонно скорректированный уровень безработицы опустился до 5,7% с 5,8%, оставшись на самом низком уровне после воссоединения Германии в 1990 году. Эксперты, опрошенные Reuters, полагали, что показатель останется без изменений.

Число безработных снизилось на 9 тыс., до 2,536 млн. человек. Прогноз предполагал падение на 15 тыс., по опросу Reuters.

В заявлении главы Федерального бюро труда Детлефа Шееле отмечается, что беря во внимание хорошие экономические условия, рынок труда продолжает преуспевать. Спрос на рабочую силу остается очень высоким.

Напомним, безработица в 19 странах валютного блока в апреле текущего года опустилась до 9,3%. Показатель обновил минимум с марта 2009 года, согласно данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

По пересмотренным данным, в марте показатель составил 9,4%, а не 9,5%, как писалось ранее.

Число безработных в еврозоне в апреле упало на 233 тыс. человек в месячном выражении, составив 15,04 млн. человек.

forex.ru

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