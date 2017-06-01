Авиация мира в Берлине

01.06.2017 10:25 · 0 комментариев

31 мая 2017 – 05 июня 2017 проходит Международный авиакосмический салон ILA Berlin.

Первый авиасалон Германии известен уже с 1909 года. Последний довоенный съезд авиаторов в Германии был в 1928. После войны Берлин снова принял авиацию всего мира только в 1992 году. Сегодня германская столица встречает крупнейший авиасалон мирового значения. Цель его – демонстрация новинок в технике строительства самолетов и космических кораблей.

Выставлены достижения военной, гражданской авиации, новейшие конструкции вертолетов, беспилотные системы, техника для освоения космоса.

Количество аккредитованных участников из 50 стран превышает цифру 200.

krasnodar.bz

ILA Berlin, Берлин, Международный авиакосмический салон