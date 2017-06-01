Авиация мира в Берлине
01.06.2017 10:25 · 0 комментариев
31 мая 2017 – 05 июня 2017 проходит Международный авиакосмический салон ILA Berlin.
Первый авиасалон Германии известен уже с 1909 года. Последний довоенный съезд авиаторов в Германии был в 1928. После войны Берлин снова принял авиацию всего мира только в 1992 году. Сегодня германская столица встречает крупнейший авиасалон мирового значения. Цель его – демонстрация новинок в технике строительства самолетов и космических кораблей.
Выставлены достижения военной, гражданской авиации, новейшие конструкции вертолетов, беспилотные системы, техника для освоения космоса.
Количество аккредитованных участников из 50 стран превышает цифру 200.
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ILA Berlin, Берлин, Международный авиакосмический салон
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