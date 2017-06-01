Жительницу Берлина оштрафовали за пост о беженцах

01.06.2017 10:21 · 0 комментариев

Жительницу Берлина Аннелизу Б. приговорили к денежному штрафу в размере 1350 евро по обвинению в разжигании межнациональной розни.

Ее вина заключалась в том, что на своей страничке в Facebook она опубликовала пост с нецензурными оскорблениями в адрес беженцев, сообщает ТАСС.

Женщина утверждает, что увидела на стороннем ресурсе некую фотографию, которую сочла смешной, и поставила отметку «мне нравится». Автоматически запись скопировалась на ее страничку в социальной сети.

О том, что под картинкой был текст с нецензурным содержанием, она якобы не знала и даже не прочитала его. В конечном итоге в суд на нее подали другие пользователи Facebook.

«Я просто поставила отметку «мне нравится» под фотографией. А текст, который был под фото, писала не я. Я его даже не читала», — заявила Аннелиза Б. в ходе слушаний в административном суде берлинского района Тиргартен.

По ее словам, она интересуется политикой и нередко вступает в дискуссии в социальных сетях на острые темы. Однако тут она якобы попросту не доглядела. «Мне очень жаль», — раскаялась она.

«У всего есть границы, и вы их переступили», — заявила со своей стороны судья, мотивируя решение о денежном штрафе.

В настоящее время пост в соцсети удален, его содержание не разглашается.

www.euromag.ru

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