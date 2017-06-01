Теракт в Кабуле: 80 погибших, разрушено посольство Германии

01.06.2017 10:19 · 0 комментариев

Во время теракта у посольства Германии в столице Афганистана Кабуле погибли, по меньшей мере, 80 человек. Среди пострадавших также местный сотрудник службы безопасности, который охранял немецкое представительство. Об этом сообщил в Берлине министр иностранных дел Зигмар Габриель (Sigmar Gabriel). Несколько сотрудников посольства были ранены. В целом, как говорится в сообщении министерства здравоохранения в Кабуле, было зарегистрировано, по меньшей мере, 350 человек, которые получили ранения.

Фотографии показывают сильные повреждения на здании посольства. Взрыв произошел перед посольством Германии в центре хорошо охраняемого дипломатического квартала Кабула. Посольство Франции тоже было повреждено. Посольства США, Великобритании, штаб-квартира НАТО и многие афганские министерства также находятся вблизи места совершения теракта. Какова была реальная цель террористов, пока неясно. Тысячи людей направлялись в момент взрыва в 8 часов 30 минут на работу.

Взрыв в центре города был настолько сильным, что в домах даже на расстоянии в несколько сотен метров были повреждены двери и окна. Утренний взрыв был такой силы, что уничтожил, по меньшей мере, 50 транспортных средств. В сильно поврежденном главном здании посольства Германии, которое отгорожено от улицы стеной, находятся офисы посла и его заместителя. Видеоматериалы показывают сгоревшие обломки автомобилей и сильно поврежденную стену по периметру посольства.

Кабул, посольство Германии, теракт