Германия помешала проведению саммита НАТО в Турции

01.06.2017 10:17 · 0 комментариев

Споры по вопросу посещения немецких солдат, блокада сотрудничества с Австрией и заказ оружия в России: Турция не опасается ссор со своими партнерами по НАТО. Однако, теперь Эрдоган получает счет ​​за свои провокации.

Страны НАТО, по сообщению средств массовой информации, отклонили предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan) провести саммит военного альянса в следующем году. Об этом сообщает газета «Die Welt», ссылаясь на высокопоставленных дипломатов НАТО, у которых есть информация по этому вопросу.

Турция предложила себя в качестве одной из нескольких стран НАТО, принимающих саммит. Согласно сообщению, не было никакого формального согласия. Однако, предполагалось, что приглашение будет принято. Но теперь получилось наоборот. Несколько членов НАТО во главе с Германией, Францией, Нидерландами и Данией выступили против Стамбула и за саммит в своей новой штаб-квартире в Брюсселе.

НАТО, политика, Турция