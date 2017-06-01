Германия помешала проведению саммита НАТО в Турции
01.06.2017 10:17 · 0 комментариев
Споры по вопросу посещения немецких солдат, блокада сотрудничества с Австрией и заказ оружия в России: Турция не опасается ссор со своими партнерами по НАТО. Однако, теперь Эрдоган получает счет за свои провокации.
Страны НАТО, по сообщению средств массовой информации, отклонили предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan) провести саммит военного альянса в следующем году. Об этом сообщает газета «Die Welt», ссылаясь на высокопоставленных дипломатов НАТО, у которых есть информация по этому вопросу.
Турция предложила себя в качестве одной из нескольких стран НАТО, принимающих саммит. Согласно сообщению, не было никакого формального согласия. Однако, предполагалось, что приглашение будет принято. Но теперь получилось наоборот. Несколько членов НАТО во главе с Германией, Францией, Нидерландами и Данией выступили против Стамбула и за саммит в своей новой штаб-квартире в Брюсселе.
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