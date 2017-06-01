Германия помешала проведению саммита НАТО в Турции

01.06.2017 10:17   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя N24, YouTube

Видеокадр пользователя N24, YouTube

Споры по вопросу посещения немецких солдат, блокада сотрудничества с Австрией и заказ оружия в России: не опасается ссор со своими партнерами по . Однако, теперь Эрдоган получает счет ​​за свои провокации.

Страны НАТО, по сообщению средств массовой информации, отклонили предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan) провести саммит военного альянса в следующем году. Об этом сообщает газета «Die Welt», ссылаясь на высокопоставленных дипломатов НАТО, у которых есть информация по этому вопросу.

Турция предложила себя в качестве одной из нескольких стран НАТО, принимающих саммит. Согласно сообщению, не было никакого формального согласия. Однако, предполагалось, что приглашение будет принято. Но теперь получилось наоборот. Несколько членов НАТО во главе с Германией, Францией, Нидерландами и Данией выступили против Стамбула и за саммит в своей новой штаб-квартире в Брюсселе.

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