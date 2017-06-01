Это изменится в июне

01.06.2017 10:15 · 0 комментариев

Новый минимальный размер оплаты труда для наемных работников

Третье минимальное регулирование заработной платы для сектора наемной работы, как ожидается, вступит в силу 1 июня 2017 года. Таким образом, обязательный нижний порог заработной платы снова действует и касается приблизительно одного миллиона рабочих. Она установлена в размере в 8,91 евро в новых и 9,23 евро в старых федеральных землях. Положение основано на совместном предложении тарифных партнеров.

Инновационные медикаменты и стабильные цены

Пациенты должны извлекать выгоду из медицинского прогресса. Врачи должны иметь возможность предписать инновационные лекарственные средства. В то же время стоимость государственного медицинского страхования должна оставаться стабильной. Эту цель преследует Закон об усилении обеспечения лекарственными средствами (Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung (AMVSG)). Мораторий на цены, еще действующий в 2017 году, будет продлен до 2022 года. Это означает, что цены на лекарства останутся замороженными на уровне 2009 года. Корректировка цен возможна только, чтобы компенсировать инфляцию.

Федеральная полиция будет использовать мобильные камеры

Федеральная полиция в настоящее время может использовать небольшие нательные мобильные камеры, так называемые Bodycams. Поскольку сотрудники полиции все чаще становятся жертвами насильственных преступлений, они должны быть лучше защищены. Опыт работы в отдельных федеральных землях показал, что Bodycams помогают сдерживать нападения с применением силы. Закон вступил в силу 16 мая 2017 года.

Лучшее видеонаблюдение для дополнительной безопасности

Федеральное правительство хочет усилить безопасность в Германии. Поэтому оно скорректировало правила видеонаблюдения в Федеральном законе о защите данных (Bundesdatenschutzgesetz). Защита жизни, здоровья или свободы людей путем видеонаблюдения частными операторами в общественных местах относится в настоящее время к «очень важным интересам». Закон вступил в силу 5 мая 2017 года.

Упраздняется плата за роуминг

С 15 июня потребители могут позвонить в 28 стран-членов ЕС, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию, а также отправлять смс без каких-либо дополнительных затрат. Путешественники могут использовать свою SIM-карту как за границей, так и в домашних условиях – без каких-либо дополнительных сборов.

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